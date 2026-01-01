#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Рыбу без костей вывели китайские ученые для удобства в еде

В Китае вывели рыбу без костей, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 07:28 Фото: pixabay
Китайские ученые разработали новый вид карпа, в котором практически отсутствуют тонкие межмышечные кости, сообщает Zakon.kz.

Карп остается популярным продуктом в Китае и ряде других стран, однако большое количество мелких костей часто осложняет его употребление в пищу. По данным South China Morning Post, именно эта особенность делает рыбу менее востребованной у части потребителей.

"Специалисты использовали методы генной инженерии для подавления гена, который отвечает за рост тонких костей. В результате у рыбы исчезли межмышечные косточки, при этом жизненно важные элементы скелета сохранились", – рассказал ученый Гуй Цзяньфан.

В репортаже уточняется, что у модифицированного карпа присутствуют позвоночник и ребра. По словам исследователя, удаление этих костей сделало бы существование рыбы невозможным.

Также в Китае родители заставляют своих детей скорее жениться.

Фото Алия Абди
Алия Абди
