Рыбу без костей вывели китайские ученые для удобства в еде

Китайские ученые разработали новый вид карпа, в котором практически отсутствуют тонкие межмышечные кости, сообщает Zakon.kz.

Карп остается популярным продуктом в Китае и ряде других стран, однако большое количество мелких костей часто осложняет его употребление в пищу. По данным South China Morning Post, именно эта особенность делает рыбу менее востребованной у части потребителей.

"Специалисты использовали методы генной инженерии для подавления гена, который отвечает за рост тонких костей. В результате у рыбы исчезли межмышечные косточки, при этом жизненно важные элементы скелета сохранились", – рассказал ученый Гуй Цзяньфан.

В репортаже уточняется, что у модифицированного карпа присутствуют позвоночник и ребра. По словам исследователя, удаление этих костей сделало бы существование рыбы невозможным.

