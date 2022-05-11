11:48 11.05.2022
Казахстан разово передаст военное имущество Кыргызстану
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию Соглашения между правительством Казахстана и Кабинетом министров Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона, передает корреспондент Zakon.kz.
Соответствующее соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года, отметил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.
Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызстана. Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов
По его словам, кыргызская сторона должна использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передавать третьей стороне и не использовать против государств-участников СНГ.
Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центрально-Азиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности, позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана по отражению этих угроз и укреплению безопасности.Султан Камалетдинов