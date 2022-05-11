Казахстан разово передаст военное имущество Кыргызстану

Соответствующее соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года, отметил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызстана. Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов

По его словам, кыргызская сторона должна использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передавать третьей стороне и не использовать против государств-участников СНГ.