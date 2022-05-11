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Законодательство РК
11:48 11.05.2022

Казахстан разово передаст военное имущество Кыргызстану

Казахстан, Кыргызстан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию Соглашения между правительством Казахстана и Кабинетом министров Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года, отметил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызстана. Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов

По его словам, кыргызская сторона должна использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передавать третьей стороне и не использовать против государств-участников СНГ.

Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центрально-Азиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности, позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана по отражению этих угроз и укреплению безопасности.Султан Камалетдинов
Тамила Языкова
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