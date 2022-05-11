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Законодательство РК
11:57 11.05.2022

Магауов о возможном дефиците дизтоплива во время посевной: Такого риска нет

Дизель, топливо, посевная Фото: Zakon.kz
Вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал на брифинге, есть ли риски возникновения дефицита дизтоплива во время посевных работ, передает корреспондент Zakon.kz.
Такого риска нет. У нас в законодательстве установлен приоритет по отгрузке для сельхозтоваропроизводителей. За февраль-апрель выборка составила 92% от заявленных плановых объемов. Мы не видим никаких рисков, что какая-то часть может быть недопоставлена. Все зависит только от наличия финансовых средств у сельхозников и своевременной работы по контрактации.Вице-министр энергетики РК Асет Магауов

Он напомнил, что для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива.

Вице-министр заверил, что отгрузка дизельного топлива с НПЗ осуществляется на приоритетной основе, а контроль и мониторинг отгрузок при этом осуществляются на ежесуточной основе.

По информации ведомства, цена дизтоплива для весенне-полевых работ – 212 тыс. тенге за тонну на НПЗ, или 176 тенге за литр. С учетом доставки до регионов и хранения прогнозная цена будет ниже розничных цен – 230-260 тенге за литр – в среднем на 15-30%. Прирост цены по сравнению с 2019 годом составил 8,4%, или не больше 3% ежегодного роста.

Айша Тулеубекова
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