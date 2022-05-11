Магауов о возможном дефиците дизтоплива во время посевной: Такого риска нет

Такого риска нет. У нас в законодательстве установлен приоритет по отгрузке для сельхозтоваропроизводителей. За февраль-апрель выборка составила 92% от заявленных плановых объемов. Мы не видим никаких рисков, что какая-то часть может быть недопоставлена. Все зависит только от наличия финансовых средств у сельхозников и своевременной работы по контрактации. Вице-министр энергетики РК Асет Магауов

Он напомнил, что для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива.

Вице-министр заверил, что отгрузка дизельного топлива с НПЗ осуществляется на приоритетной основе, а контроль и мониторинг отгрузок при этом осуществляются на ежесуточной основе.

По информации ведомства, цена дизтоплива для весенне-полевых работ – 212 тыс. тенге за тонну на НПЗ, или 176 тенге за литр. С учетом доставки до регионов и хранения прогнозная цена будет ниже розничных цен – 230-260 тенге за литр – в среднем на 15-30%. Прирост цены по сравнению с 2019 годом составил 8,4%, или не больше 3% ежегодного роста.