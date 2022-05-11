Майку Тайсону не будет предъявлено обвинение после избиения пассажира в самолете

Инцидент произошел 20 апреля, когда Тайсон собирался лететь из Сан-Франциско во Флориду, передает MMA Mania.

В салоне лайнере Майк фотографировался со всеми желающими. Пьяный пассажир настойчиво пытался побеседовать со знаменитым боксером. На просьбы Тайсона успокоиться, мужчина никак не среагировал, и боксер нанес несколько ударов по лицу пассажира.

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Мы изучили полицейские отчеты департамента полиции Сан-Франциско и офиса шерифа округа Сан-Матео, а также просмотрели различные видеозаписи собранные правоохранительными органами у других лиц, находившихся в самолете. Наше решение состоит в том, что мы не будем выдвигать никаких обвинений против мистера Тайсона на основании обстоятельств конфронтации. Окружной прокурора округа Сан-Матео (США) Стивен Вагстафф

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