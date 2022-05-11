12:29 11.05.2022
Майку Тайсону не будет предъявлено обвинение после избиения пассажира в самолете
Фото: Instagram/miketyson
Бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону не будет предъявлено никаких обвинений после инцидента в самолете, где он ударил одного из пассажиров, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 20 апреля, когда Тайсон собирался лететь из Сан-Франциско во Флориду, передает MMA Mania.
В салоне лайнере Майк фотографировался со всеми желающими. Пьяный пассажир настойчиво пытался побеседовать со знаменитым боксером. На просьбы Тайсона успокоиться, мужчина никак не среагировал, и боксер нанес несколько ударов по лицу пассажира.
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Новость по теме
Мы изучили полицейские отчеты департамента полиции Сан-Франциско и офиса шерифа округа Сан-Матео, а также просмотрели различные видеозаписи собранные правоохранительными органами у других лиц, находившихся в самолете. Наше решение состоит в том, что мы не будем выдвигать никаких обвинений против мистера Тайсона на основании обстоятельств конфронтации.Окружной прокурора округа Сан-Матео (США) Стивен Вагстафф
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.