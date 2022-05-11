Назван самый музыкальный регион Казахстана

Среди 11,7 тыс. опрошенных домашних хозяйств по Казахстану у 10,2% имелась в наличии домбра, у 4,9% — гитара, у 1,3% — клавишный инструмент, еще 1,1% домохозяйств были обеспечены прочими музыкальными инструментами.

Аналитики Energyprom.kz уточняют, что в селах обеспеченность домброй была выше, чем в городах. А клавишными музыкальными инструментами — на одинаковом уровне.

В региональном разрезе в 2021 году в 7 из 17 регионов страны обеспеченность домбрами оказалась выше, чем в среднем по стране.

Лидером стала Туркестанская область: здесь домброй располагали 21,7% домохозяйств, принявших участие в опросе. В Топ-3 регионов также вошли Мангистауская (19,7%) и Жамбылская (16,9%) области. Самый слабый показатель наблюдался в Костанайской области – всего 2,9%, – отмечено в исследовании.

Что касается гитар, то этим музыкальным инструментом чаще всего обладали домохозяйства Мангистауской области – у 13,2%.

В тройку лидеров также попали Туркестанская и Атырауская области, а самые слабые показатели были зафиксированы в Шымкенте.

По клавишным инструментам лидировала Туркестанская область – 3,4%. На второй и третьей строчке оказались Павлодарская (2,8%) и Карагандинская (2,3%) области.

Кроме того, по данным экспертов, по итогам апреля 2022 года стоимость занятий по обучению музыке выросла на 5,3% за год.

Значительный рост цен наблюдается в Кызылординской области – сразу на 31,9% за год.

Далее идут Туркестанская и Восточно-Казахстанская области – 20,4% и 16,4%, соответственно. Также существенный рост цен отмечен в Западно-Казахстанской (плюс 15,5%) и Павлодарской (плюс 10,8%) областях, – заключили аналитики.