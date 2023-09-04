Самые "молодые" регионы Казахстана назвали статистики

Бюро национальной статистики опубликовало информацию о среднем возрасте жителей Казахстана и назвало самые "молодые" регионы страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в государственном статистическом ведомстве, по состоянию на начало 2023 года средний возраст казахстанцев составил 32,1 года. За последние пять лет среднестатистический житель страны стал несколько старше.

"Средний возраст мужчин на начало этого года составил 30,5 года, женщин – 33,7 года. Средний возраст жителей города выше, чем у сельчан: 32,6 и 31,5 года, соответственно", – отметили в Бюро национальной статистики.

Самый "зрелый" регион Казахстана – СКО, там средний возраст жителей составляет 38,9 года. Наиболее "молодые" регионы – Мангистауская и Туркестанская области. Там средний возраст населения – всего 27,6 года.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что РК – одна из самых "молодых" стран мира, а численность населения республики достигнет 20 млн человек к концу 2023 года.