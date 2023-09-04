Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Самые "молодые" регионы Казахстана назвали статистики

Самые "молодые" регионы Казахстана назвали статистики Фото: пресс-служба акимата Алматы
Бюро национальной статистики опубликовало информацию о среднем возрасте жителей Казахстана и назвало самые "молодые" регионы страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в государственном статистическом ведомстве, по состоянию на начало 2023 года средний возраст казахстанцев составил 32,1 года. За последние пять лет среднестатистический житель страны стал несколько старше.

"Средний возраст мужчин на начало этого года составил 30,5 года, женщин – 33,7 года. Средний возраст жителей города выше, чем у сельчан: 32,6 и 31,5 года, соответственно", – отметили в Бюро национальной статистики.

Самый "зрелый" регион Казахстана – СКО, там средний возраст жителей составляет 38,9 года. Наиболее "молодые" регионы – Мангистауская и Туркестанская области. Там средний возраст населения – всего 27,6 года.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что РК – одна из самых "молодых" стран мира, а численность населения республики достигнет 20 млн человек к концу 2023 года.

Читайте также

Селевая опасность: МЧС обратилось к казахстанцам

В Мангистауской области приступили к строительству опреснительного завода

Трагедия на шахте "Казахстанская": очаги подземного пожара тушат до сих пор

Никита Дробны
Бюро национальной статистики Казахстан Мангистауская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Долгожданная функция появилась в WhatsApp
Долгожданная функция появилась в WhatsApp
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления