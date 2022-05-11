Айсамал Сансызбаева завоевала «бронзу» на ЧМ по тяжелой атлетике

В заключительный соревновательный день Чемпионата мира 19-летняя казахстанская спортсменка смогла отметиться бронзовой медалью в весовой категории до 87 килограммов.

Айсамал Сансызбаева показала результат 252 килограмма в сумме двоеборья (112 кг в рывке +140кг в толчке), что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала почета.

Айсамал вперед себя пропустила только двух кореянок, которые и разыграли «золото» и «серебро». Чемпионкой мира стала Хеджон ПАРК (281 кг), а за ней расположилась Хен Ким (253 кг).

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