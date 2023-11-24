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Айсамал Сансызбаева завоевала "серебро" ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

Айсамал Сансызбаева завоевала серебро ЧМ-2023 по тяжелой атлетике Фото: Instagram/committee_sport
Казахстанская штангистка Айсамал Сансызбаева стала серебряной призершей Чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров, который завершился в мексиканской Гвадалахаре, сообщает Zakon.kz.

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Наша спортсменка, которая выступала в весовой категории свыше 87 кг, в рывке подняла 107 кг, а в толчке – 143 кг. По информации пресс-службы Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК, Айсамал Сансызбаева в сумме двух упражнений набрала 250 кг. Этот результат позволил ей стать серебряной призершей мирового первенства.

Тяжелая атлетика Серебро ЧМ-2023

Фото: Instagram/committee_sport

Чемпионкой мира с результатом в 252 кг (111+141) признана Лин Чен Ван из Тайпея. Бронзовая медаль досталась бразильянке Тайями Джустино Де Лиме (245 кг, 105+140).

Тяжелая атлетика Серебро ЧМ-2023

Фото: Instagram/committee_sport

Таким образом, юниорская сборная Казахстана завершила нынешний чемпионат мира в Мексике с двумя медалями. В активе наших молодых штангистов "золото" и "серебро".

20 ноября чемпионом мира стал Едиге Емберди, который не имел себе равных в весовой категории до 73 кг.

Всего на юниорский ЧМ-2023 приехали 229 штангистов из 44 стран.

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