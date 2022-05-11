Эко-движение по высадке деревьев прошло в Алматы

В дворовой зоне ЖК «Асыл Тау» жители вместе с сотрудниками компании посадили свои фамильные деревья и таким образом внесли вклад в улучшение экологической ситуации Алматы.

Фото: BI Group

Высажено 230 деревьев и кустарников. Выбор дендрологов при озеленении в южном мегаполисе пал на насаждения, наиболее подходящие к его жаркому климату. Среди них: ель, катальпа, сумах, багрянник, можжевельник, спирея.

Фото: BI Group

Рад приветствовать всех участников акции, мы являемся частью эко-движения в нашей стране. В прошлом году BI Green впервые прошел в Шымкенте, в этом году стартовал в Атырау, теперь прекрасное и полезное мероприятие по традиции проводится в Алматы. Поздравляю всех с этим событием! Асет Ибраев, директор проектов компании

Фото: BI Group

Акция по озеленению была открыта одним из важных обычаев казахского народа – бата беру.

Сегодня замечательный день. Мы с радостью присоединились к акции BI Green, вышли на посадку деревьев вместе с детьми, прививая им любовь к труду и нашему общему дому. Насаждения не только украшают город, но и дают тень, прохладу в жаркие дни, очищают воздух, смягчают климат. Новые деревья сделают наш двор еще более зеленым, красивым и комфортным. Жители ЖК «Асыл Тау»

Фото: BI Group

Напомним, что акция BI Green стартовала в 2020 году, в честь 25-летия деятельности инновационного строительного Холдинга BI Group, и стала ежегодной доброй традицией.

Благодаря эко-движению BI Green за три года по всему Казахстану появилось более 25 000 новых деревьев. В прошлом году сотрудники компании вместе с жителями произвели озеленение на площади 219 тыс. кв. м в Нур-Султане.

Фото: BI Group

Также недавно компания объявила об отказе от использования бумаги в пользу цифровых носителей. Благодаря интеграции технологии блокчейн с онлайн-продажами BI Group уже сэкономил 2 миллиона листов только на бумажных договорах купли-продажи, а это 200 деревьев.

Фото: BI Group