Эко-движение по высадке деревьев прошло в Алматы
В дворовой зоне ЖК «Асыл Тау» жители вместе с сотрудниками компании посадили свои фамильные деревья и таким образом внесли вклад в улучшение экологической ситуации Алматы.
Фото: BI Group
Высажено 230 деревьев и кустарников. Выбор дендрологов при озеленении в южном мегаполисе пал на насаждения, наиболее подходящие к его жаркому климату. Среди них: ель, катальпа, сумах, багрянник, можжевельник, спирея.
Фото: BI Group
Рад приветствовать всех участников акции, мы являемся частью эко-движения в нашей стране. В прошлом году BI Green впервые прошел в Шымкенте, в этом году стартовал в Атырау, теперь прекрасное и полезное мероприятие по традиции проводится в Алматы. Поздравляю всех с этим событием!Асет Ибраев, директор проектов компании
Фото: BI Group
Акция по озеленению была открыта одним из важных обычаев казахского народа – бата беру.
Сегодня замечательный день. Мы с радостью присоединились к акции BI Green, вышли на посадку деревьев вместе с детьми, прививая им любовь к труду и нашему общему дому. Насаждения не только украшают город, но и дают тень, прохладу в жаркие дни, очищают воздух, смягчают климат. Новые деревья сделают наш двор еще более зеленым, красивым и комфортным.Жители ЖК «Асыл Тау»
Фото: BI Group
Напомним, что акция BI Green стартовала в 2020 году, в честь 25-летия деятельности инновационного строительного Холдинга BI Group, и стала ежегодной доброй традицией.
Благодаря эко-движению BI Green за три года по всему Казахстану появилось более 25 000 новых деревьев. В прошлом году сотрудники компании вместе с жителями произвели озеленение на площади 219 тыс. кв. м в Нур-Султане.
Фото: BI Group
Также недавно компания объявила об отказе от использования бумаги в пользу цифровых носителей. Благодаря интеграции технологии блокчейн с онлайн-продажами BI Group уже сэкономил 2 миллиона листов только на бумажных договорах купли-продажи, а это 200 деревьев.
Фото: BI Group
Строительный холдинг BI Group в рамках филантропии реализует социальные и благотворительные проекты, в их числе: помощь особенным детям в рамках деятельности корпоративного фонда BI-Juldyzai, «Тропы счастья», проекты по поддержке спорта, медицины и образования, популяризации государственного языка и, конечно, всеобще любимую акцию BI Green.