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Казахстанские учителя получили мастер-класс по менеджменту от профессора из Гарварда

Получили казахстанские учителя, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 14:13 Фото: Арлан Олжабай
Уникальный мастер-класс для педагогов школ BINOM, Quantum и IQanat организовал корпоративный университет строительного холдинга BI Group – BI University.

Основам и лайфхакам прогрессивного менеджмента их обучил профессор Harvard Business School Борис Гройсберг, тот самый, что еще недавно настраивал работу с персоналом для специалистов Apple и Google.

Профессор Гройсберг подробно рассказал, как современные управленческие подходы могут трансформировать образовательные учреждения, повысить их конкурентоспособность и создать условия для полноценного развития и обучения школьников. Мастер-класс наглядно показал, что грамотный менеджмент – это не просто элемент, но фундамент для достижения высокого качества образовательных услуг.

Получили казахстанские учителя, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 14:13

Фото: Арлан Олжабай

В основе метода обучения Гройсберга практические кейсы из сферы управления персоналом, анализ которых позволяет находить точки в любой сфере, в которую интегрирован HR-менеджмент.

В рамках мастер-класса педагоги подробно разобрали механику внесения изменений в менеджмент организации (кейс "Барбара Норрис: вводя изменения в отделении общей хирургии"), а также прослушали две базовые лекции: "Привлечение, вдохновение, мотивация и удержание сотрудников" и "Принятие лидерских решений: что работает, а что нет".

Получили казахстанские учителя, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 14:13

Фото: Арлан Олжабай

О сложности и важности отработанного алгоритма принятия коллективных решений говорили после встречи многие участники. По мнению директора школы BINOM им. А.Бокейхана Бауржана Туленова, Гройсберг очень грамотно сфокусировал внимание аудитории на факте того, что при принятии управленческих решений важно учитывать целый ряд факторов, таких как эскпертность команды, ее внутренняя культура, понимание глубинных процессов и умение видеть перспективу.

Стоит отметить, что Борис Гройсберг прибыл в нашу страну по личному приглашению казахстанского бизнесмена Айдына Рахимбаева.

"Один из ведущих профессоров Гарварда провел большую работу с топ-менеджментом нашей компании, после чего любезно согласился поработать с директорами и преподавателями школ BINOM, Quantum и IQanat. Опыт эксперта, работавшего с такими бизнес-гигантами, как Apple и Google, совершенно точно пойдет на пользу людям, формирующим сегодня новый облик образовательной системы Казахстана", – рассказал Рахимбаев.

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