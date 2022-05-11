Защитник Елжана Биртанова попросил прекратить производство по делу

Защитник экс-министра здравоохранения отметил, что по эпизоду дела, связанному с обвинениями о превышении власти и использовании санитарной авиации, объем обвинения размыт. Кроме того, не указаны признаки субъективной стороны, отсутствуют сведения о мотиве, не раскрыт умысел и на что он был направлен, говорит адвокат.

Согласно материалам дела, Биртанов, возглавляя оперативный штаб по борьбе с пандемией при Минздраве, с одобрения премьер-министра использовал самолет санитарной авиации. Принимая все меры безопасности по не заражению других лиц, вернулся на работу в больном состоянии руководить штабом по борьбе с коронавирусом. И даже когда его госпитализировали, чтобы не подвести народ и руководство страны, он продолжал с больничной койки отдавать распоряжения, пока его не покинули силы, отнятые обширной ковидной пневмонией. Где в этом увидели следователи личную выгоду и личный интерес Биртанова? И почему из перелетов санавиации за 2020 год на общую сумму 7,3 млрд тенге, из 3 833 пациентов, среди которых есть чиновники, прокуроры и следователи выбрали только перелет Биртанова? Дмитрий Куряченко

Говоря об обвинениях, касающихся платформы информатизации Минздрава, Куряченко сообщил, что в отчете госаудита, на котором основаны рапорты, указано: «Платформа соответствует техническим требованиям Контракта, замечания по функциональности не выявлены». При этом к отчету приложены заключение эксперта и акты обследования платформы.

Приложены аудиторские доказательства работоспособности Платформы, а значит и отсутствия ущерба. То есть, суд не может не обнаружить очевидный факт того, что на момент регистрации в ЕРДР, следователи «сочинили преступление на бумаге под названием рапорт», а это обстоятельство для прекращения производства по делу, которое не могло быть начато на основе выдумки. Дмитрий Куряченко

Защитник экс-министра в своем выступлении в суде отметил, что следователь Ашенов, в нарушение п. 2 ч.1 статьи 184 УПК, не получив сведения о преступлении, 14 мая 2020 года составил рапорт о совершенном уголовном правонарушении по статье 189 УК РК (Хищение или растрата).

Следствие, спустя шесть месяцев, отреклось от статьи 189 УК, не установив ни то, ни другое… Обращаю внимание суда, что указанная в рапортах сумма растраты или хищения в размере 127 млн тенге, не нашла своего отражения как сумма ущерба ни в квалификации деяний Биртанова, ни в обвинительном акте. Это обстоятельство с очевидностью свидетельствует о том, что при составлении рапортов, ущерб отсутствовал. Данное обстоятельство суд не может проигнорировать. Дмитрий Куряченко

Защитник заявил, что согласно ч. 8 статьи 35 УПК, обнаружив обстоятельства, исключающие уголовное преследование, суд обязан разрешить вопрос о прекращении дела.

Экс-министр и бывший вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию Платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla. Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.