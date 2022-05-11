Мужчина спас ребенка в Нур-Султане: стали известны подробности

Полицейскими было установлено, что трехлетний ребенок остался дома один.

Собрав мягкие игрушки и подушки под окно, малышка взобралась на подоконник, перелезла и повисла на карнизе. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По данным ведомства, пока на место направлялись сотрудники полиции и спасатели, малышку спас сосед.

К счастью, в этот момент поблизости оказался 37-летний Сабит Шонтакбаев, житель этого дома, который шел на работу. Мужчина заметил, что во дворе непривычно людно, а из окна 8-го этажа висит плачущий ребенок. Не раздумывая ни секунды, мужчина бросился в подъезд и поднялся на седьмой этаж к соседям. Взобравшись на окно, он, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и буквально поймал ее на лету до приезда стражей порядка. Пресс-служба ДП Нур-Султана

С матерью ребенка, как уточнили в ДП, проведена профилактическая беседа о недопущении оставления ребенка.

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За проявленную смелость, мужество и героизм Сабит Шонтакбаев будет представлен к награде.