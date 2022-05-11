Сельскую школу затопило в Западном Казахстане

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике zhaloby_uralsk_official, инцидент произошел после проливных дождей в школе им. Ы. Алтынсарина.

Как сообщил порталу «Мой город» руководитель отдела образования Акжайыкского района Биржан Сабиров, информация поступила 10 мая - затопленным оказалось не основное здание школы, а пристройка, где расположены спортзал и столовая.

Школа построена в 1987 году, рассчитана на 624 места. С года постройки, по моей информации, капремонт не проводился. В прошлом году должны были провести капительный ремонт, однако из-за судебных тяжб начать вовремя работы не удалось. Выделенные деньги пришлось вернуть в бюджет. Биржан Сабиров

В этом году, как отметил глава отдела образования Акжайыкского района, по программе «Ауыл - ел бесиги» выделено 350 млн тенге, остальные средства выделят из местного бюджета.

Биржан Сабиров заверил, что дети учатся в основном здании, где угрозы подтопления нет. По его словам, ремонтные работы продлятся около пяти месяцев.

В случае, если подрядчики не успеют их закончить, то детей планируют обучать в здании пустующего четырехэтажного колледжа.

В областном управлении образования сообщили, что здание средней школы нуждается в капремонте.