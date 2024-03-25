Две автодороги затопило в Западно-Казахстанской области

Талые воды 25 марта затопили две автодороги в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город" со ссылкой на ДЧС региона, в Акжайыкском районе на седьмом км автодороги районного значения Жубан – Сайкудук произошел перелив.

"Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет. Данный участок огражден световой лентой и дорожными знаками. Имеется объездная дорога", – говорится в сообщении.

Также в Жанибекском районе произошел перелив на трех низменных участках грунтовой автодороги районного значения Жанибек – Таловка – Малый Узень.

"Жертв и пострадавших нет. Движение автотранспорта не нарушено. Данный участок огражден световой лентой и дорожными знаками", – пишет издание.

Отмечается, что на местах организованы дежурства.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Аркалыка 25 марта талые воды затопили частные дома.