Две автодороги затопило в Западно-Казахстанской области
Фото: ДЧС ВКО
Талые воды 25 марта затопили две автодороги в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание "Мой город" со ссылкой на ДЧС региона, в Акжайыкском районе на седьмом км автодороги районного значения Жубан – Сайкудук произошел перелив.
"Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет. Данный участок огражден световой лентой и дорожными знаками. Имеется объездная дорога", – говорится в сообщении.
Также в Жанибекском районе произошел перелив на трех низменных участках грунтовой автодороги районного значения Жанибек – Таловка – Малый Узень.
"Жертв и пострадавших нет. Движение автотранспорта не нарушено. Данный участок огражден световой лентой и дорожными знаками", – пишет издание.
Отмечается, что на местах организованы дежурства.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Аркалыка 25 марта талые воды затопили частные дома.
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