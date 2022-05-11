«Наконец-то»: в Нур-Султане расцвели тюльпаны

В ТОО «Астана Зеленстрой» отметили, что осенью 2020 года было высажено 132 тысячи луковиц тюльпанов.

Фото: Instagram/akimat_nur_sultan

В мае 2021 года они взошли, город стал ярче и значительно преобразился. Тюльпаны понравились горожанам. Прошлой осенью высадили еще 224 тысячи луковиц тюльпанов. И сейчас видим, как взошли тюльпаны, луковицы которых были высажены как в 2020 году, так и в 2021 году. К примеру, у монумента Байтерек, на круглой площади, в ботаническом саду, на правом берегу (Абая - Сарыарка, Республика - Богенбая, Женис - Есенберлина, Кенесары - Валиханова, пр. Момышулы), на центральной площади, возле памятника Б. Момышулы, возле скверов и др. Пресс-служба ТОО «Астана Зеленстрой»

Фото: Instagram/akimat_nur_sultan

С 2020 года для облагораживания территорий предпочтение отдается многолетним цветам. Они более устойчивы к климатическим условиям города. Весной также началась посадка зеленых насаждений (деревьев, саженцев и др.).

Фото: Instagram/akimat_nur_sultan

В текущем году, как утончили в пресс-службе, планируется высадить еще порядка одного млн зеленых насаждений, в том числе в зеленом поясе города и жилых массивах.