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14:53 11.05.2022

«Наконец-то»: в Нур-Султане расцвели тюльпаны

тюльпаны расцвели в Нур-Султане Фото: Instagram/akimat_nur_sultan
Впервые за последние 10 лет луковицы тюльпанов были высажены осенью 2020 года. Таким образом, уже вторую весну в городе всходят тюльпаны и радуют горожан, сообщает Zakon.kz.

В ТОО «Астана Зеленстрой» отметили, что осенью 2020 года было высажено 132 тысячи луковиц тюльпанов.

тюльпаны в Нур-Султане

Фото: Instagram/akimat_nur_sultan

В мае 2021 года они взошли, город стал ярче и значительно преобразился. Тюльпаны понравились горожанам. Прошлой осенью высадили еще 224 тысячи луковиц тюльпанов. И сейчас видим, как взошли тюльпаны, луковицы которых были высажены как в 2020 году, так и в 2021 году. К примеру, у монумента Байтерек, на круглой площади, в ботаническом саду, на правом берегу (Абая - Сарыарка, Республика - Богенбая, Женис - Есенберлина, Кенесары - Валиханова, пр. Момышулы), на центральной площади, возле памятника Б. Момышулы, возле скверов и др. Пресс-служба ТОО «Астана Зеленстрой»

тюльпаны в Нур-Султане

Фото: Instagram/akimat_nur_sultan

С 2020 года для облагораживания территорий предпочтение отдается многолетним цветам. Они более устойчивы к климатическим условиям города. Весной также началась посадка зеленых насаждений (деревьев, саженцев и др.).

тюльпаны в Нур-Султане

Фото: Instagram/akimat_nur_sultan

В текущем году, как утончили в пресс-службе, планируется высадить еще порядка одного млн зеленых насаждений, в том числе в зеленом поясе города и жилых массивах.

тюльпаны в Нур-Султане

Фото: Instagram/akimat_nur_sultan

  • Какая красота.

  • Красиво очень, лишь бы люди сами не вырывали и не портили.

  • Хоть зацвели в такую погоду! – отметили комментаторы под фотографиями.

тюльпаны в Нур-Султане

Фото: Instagram/akimat_nur_sultan

Анастасия Московчук
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