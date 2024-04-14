Краснокнижные тюльпаны расцвели в одном из заповедников Казахстана

В Приаралье расцвел тюльпан Борщова. Это растение занесено в Красную книгу Казахстана, растет на территории Барсакельмесского государственного природного заповедника, сообщает Zakon.kz.

Удивительный цветок Борщова из семейства лилейных тюльпанов растет в пустынях Приаралья.



"Тюльпан Борщова начинает цвести в середине апреля и продолжается этот период до 15 дней. Обычно он состоит из 3-4 лепестков, а высота доходит до 20 см. Цветки его обычно желтого и оранжевого цветов, хотя встречаются и с красными, и даже лиловыми пятнами в центре", – говорит инженер по экологическому просвещению заповедника Барсакельмес Алма Есенова.

Когда цветок расцветает и дает плоды, в Приаралье устраивают праздник – фестиваль тюльпанов. В нем участвуют школьники города Аральска. Они рисуют картины, готовят поделки с изображением тюльпанов и даже одежду в виде лепестков.

Тюльпан Борщова – растение редкое, и поэтому охраняется государством. Всего в природном заповеднике 325 видов растений, 5 из них внесены в Красную книгу Казахстана.