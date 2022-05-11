16:42 11.05.2022
Сильный дождь в Алматы: синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в мегаполисе
Фото: Zakon.kz
Синоптики из алматинского филиала РГП «Казгидромет» рассказали, когда в южной столице прекратятся осадки, которые начались днем 11 мая, передает Zakon.kz.
Во второй половине дня в Алматы начался сильный дождь. Ранее было разослано штормовое предупреждение об этом. Согласно прогнозу, он может то усиливаться, то прекращаться. Предположительно дождь прекратится до 09:00 12 мая, возможно, раньше, – рассказал корреспонденту Zakon.kz начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» по Алматы Даулет Кисебаев.
Ранее в Алматы начался сильный дождь, в результате которого улицы мегаполиса постепенно превратились в реки.
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