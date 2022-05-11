Алматы опять превратился в Венецию – фоторепортаж

После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках приведены в готовность подрядные организации районных акиматов для своевременного привлечения их на ликвидацию затоплений. Приготовлены инертные материалы. ДЧС Алматы

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Также «Казселезащитой» усилен контроль на наблюдательных постах.

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По состоянию на 15.00 по городу Алматы на линию «112» и в службу спасения «109» поступило два сообщения о затоплениях дворов по пр. Райымбека, 234, двора и подвала ул. Айтиева д. 8, д. 6 в Алмалинском районе. ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

По информации ведомства, на место направлены соответствующие службы.

Фото: Zakon.kz

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Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

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