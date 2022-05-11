15:34 11.05.2022
Алматы опять превратился в Венецию – фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
В Алматы 11 мая пошел сильный дождь. В городе улицы постепенно превращаются в реки. По прогнозу синоптиков, в южной столице ожидается сильный дождь в ближайшие три дня, передает Zakon.kz.
После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках приведены в готовность подрядные организации районных акиматов для своевременного привлечения их на ликвидацию затоплений. Приготовлены инертные материалы. ДЧС Алматы
Также «Казселезащитой» усилен контроль на наблюдательных постах.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По состоянию на 15.00 по городу Алматы на линию «112» и в службу спасения «109» поступило два сообщения о затоплениях дворов по пр. Райымбека, 234, двора и подвала ул. Айтиева д. 8, д. 6 в Алмалинском районе. ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
По информации ведомства, на место направлены соответствующие службы.
Фото: Zakon.kz
Сильный дождь с грозой ожидается в Алматы
Новость по теме
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
22 апреля стало известно, что в Алматы планируют наладить арычную сеть. Специалисты изучили арыки мегаполиса и поняли, как им выйти из тупика.
Фото: Zakon.kz