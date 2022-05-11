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15:34 11.05.2022

Алматы опять превратился в Венецию – фоторепортаж

дождь, алматы, дороги Фото: Zakon.kz
В Алматы 11 мая пошел сильный дождь. В городе улицы постепенно превращаются в реки. По прогнозу синоптиков, в южной столице ожидается сильный дождь в ближайшие три дня, передает Zakon.kz.
После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках приведены в готовность подрядные организации районных акиматов для своевременного привлечения их на ликвидацию затоплений. Приготовлены инертные материалы. ДЧС Алматы

дождь, алматы, дороги

Фото: Zakon.kz

Также «Казселезащитой» усилен контроль на наблюдательных постах.

Дорога, машины, дождь

Фото: Zakon.kz

По состоянию на 15.00 по городу Алматы на линию «112» и в службу спасения «109» поступило два сообщения о затоплениях дворов по пр. Райымбека, 234, двора и подвала ул. Айтиева д. 8, д. 6 в Алмалинском районе. ДЧС Алматы

машина, дождь, дорога, алматы

Фото: Zakon.kz

По информации ведомства, на место направлены соответствующие службы.

Дождь, алматы

Фото: Zakon.kz

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дождь, алматы, дороги

Фото: Zakon.kz

машина, дорога, алматы, дождь

Фото: Zakon.kz

Дождь, алматы, дорога

Фото: Zakon.kz

машины, лужи, алматы

Фото: Zakon.kz

22 апреля стало известно, что в Алматы планируют наладить арычную сеть. Специалисты изучили арыки мегаполиса и поняли, как им выйти из тупика.

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Анастасия Стативкина
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