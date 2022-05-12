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01:41 12.05.2022

Как избежать операции во время беременности – совет нейрохирурга

Роды и операция Фото: pixabay
Беременность для организма женщины – большая нагрузка. А если еще делать операцию пациентке «в положении» – нагрузка и риск для здоровья возрастает вдвое. Врачи отмечают, что этого можно избежать, передает Zakon.kz.

Не секрет, что перед планированием беременности будущим мамам советуют посетить гинеколога, сдать необходимые анализы и правильно подготовить организм к вынашиванию ребенка.

Заведующий нейрохирургическим отделением №1 ГКБ №7 Бахыт Аглаков говорит, что перед планированием беременности не лишним будет сделать МРТ поясничного отдела позвоночника.

Конечно, во многих случаях проводим беременным пациенткам консервативное лечение, которое дает нам время, для проведения нормальных физиологических родов. И если отсутствует нарастание неврологической симптоматики, то консервативное лечение с хорошим эффектом помогает избежать операции во время беременности. Бахыт Аглаков

Но иногда операции избежать не удается. Врачам приходится вмешиваться, когда нарастает неврология и грозит пациентке осложнениями.

Чтобы избежать подобных ситуаций при беременности, специалисты рекомендуют женщинам планирующим беременность, отнестись к своему здоровью ответственно. При наличии болей в позвоночнике, остеохондрозе и подозрении на грыжу – перенести беременность на более поздние сроки и вылечить основное заболевание.Бахыт Аглаков

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Альберт Ахметов
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