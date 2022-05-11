17:02 11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК наградили гражданина, который спас ребенка от падения из окна, передает Zakon.kz.
В МЧС первый вице-министр Ибрагим Кульшимбаев наградил героя – гражданина Сабита Шонтакбаева – нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Он спас от падения из окна ребенка в столице.Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в Казнете появилось видео спасения ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа. Трехлетнюю малышку спас сосед, живущий этажом ниже.
Рискуя жизнью: астанчанин спас малышку с восьмого этажа
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