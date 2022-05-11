Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане

В МЧС первый вице-министр Ибрагим Кульшимбаев наградил героя – гражданина Сабита Шонтакбаева – нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Он спас от падения из окна ребенка в столице. Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Казнете появилось видео спасения ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа. Трехлетнюю малышку спас сосед, живущий этажом ниже.

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Позднее в столичном департаменте полиции рассказали подробности героического поступка.