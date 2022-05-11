Интернет висит, связи нет: как наказать сотового оператора в Казахстане

Для мобильных операторов связи определены минимальные пороговые значения по мощности мобильного интернета: 3G -1 Мгбт/с, 4G-5 Мгбт/с. Для фиксированного интернета минимум 70% от заявленной скорости в тарифном плане.

Однако на деле мобильный интернет нередко «зависает». В ходе официальных проверок выяснилось, что компании нарушали условия договора и вместо высокоскоростного предоставляли клиентам медленный интернет.

Причиной низкой скорости и качества связи могут быть разные факторы (загруженность базовых станций, особенности конструкций зданий, необходимость модернизации станций/оборудования и так далее). Министерством проводятся плановые работы по мониторингу качества связи на территории страны. В результате выявления отклонений направляются рекомендательные письма в адрес операторов связи. МЦРИАП РК

Когда звонок в call-центр поставщика интернета и связи не помогает исправить ситуацию, у казахстанцев есть возможность наказать компанию, которая не хочет или не может дать нормальную связь, административными мерами. И все по закону, никакого самоуправства. Об этом мы узнали из ответа Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК на официальный запрос.

Если у заявителя имеются жалобы на качество мобильного интернета, министерство может провести внеплановую проверку в отношении оператора. Для проведения проверки необходимо направить официальное обращение с указанием конкретных фактов нарушений (предмет жалобы, название оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку) в адрес министерства или через территориальные подразделения через систему eotinish.gov.kz или портал «Электронное правительство». МЦРИАП РК

После того, как ваше обращение принято, за дело берется РГП «Государственная радиочастотная служба», которая проводит замеры качества связи на сертифицированном оборудовании, внесенном в реестр измерительных устройств.

Вопреки мнениям привлечь к ответственности компанию-поставщика связи с помощью результатов замеров через приложение SpeedTest невозможно. В МЦРИАП считают, что оно не может предоставить объективные данные, которые будут использованы в рамках проверки.

В случае официальной проверки министерством принимаются меры административного характера. Если проверка подтвердит, что оператор связи уменьшил скорость интернета, то министерство налагает на него штраф на основании статьи 637 КоАП РК.

Наибольшее количество жалоб поступает из южных регионов страны, так как плотность населения преобладает в отличие от других регионов Казахстана. По состоянию на апрель 2022 года министерством проведено 100 проверок, в 66 из которых выявлены нарушения – наложен штраф на 29,4 млн тенге. МЦРИАП РК

Штраф за некачественную услугу, предоставляемую операторами связи, составляет 200 МРП.

На сегодняшний день на рассмотрении в Мажилисе Парламента Республики Казахстан находится законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи», предусматривающий повышение штрафов для операторов связи за предоставление некачественных услуг связи (с 200 МРП до 1500 МРП).

Принять более серьезные меры для улучшения качества мобильного интернета уполномоченный орган пока не может: согласно пункту 1 статьи 29 Закона РК «О связи», операторы связи самостоятельно планируют и осуществляют развитие сетей связи.