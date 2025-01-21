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Общество

Еще один сотовый оператор может появиться в Казахстане

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 17:04 Фото: unsplash
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на пресс-конференции в правительстве 21 января 2025 года рассказал о возможностях рынка мобильной связи, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер признал, что некоторое время в Казахстане было дуополие на рынке мобильной связи.

"Как и олигополия, дуополия не совсем хорошо. Поэтому та сделка, которая произошла (катарскому инвестору продавали ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" с брендами Tele2 и Altel. – Прим. ред.), мы возлагаем на нее большие надежды, поскольку, как я говорил, что мы не можем регулировать тарифы. Но мы, собственно, полагаемся на так называемую невидимую руку рынка, конкуренцию в первую очередь, что конкуренция трех независимых операторов мобильной связи между собой позволит, во-первых, повысить качество связи, во-вторых, цены, тарифы", – отметил Асхат Оразбек.

Он подчеркнул, что такое было в свое время с приходом на рынок Tele2. Тогда, добавил вице-министр, действовавшие ны рынке операторы были вынуждены снижать цены.

"Мы ожидаем такого же эффекта. В какой период? Думаю, в ближайшие полгода, наверное, новая команда будет разбираться с текущей ситуацией в компании. Надеемся, что в течение этого времени какие-то шаги начнут предприниматься. Посмотрим. До конца года, наверное, какое-то с их стороны движение будет в сторону балансирования и улучшения рынка", – предположил Асхат Оразбек.

В противном случае в профильном ведомстве обещают еще больше усилить конкуренцию на этом рынке.

"Если ситуация на рынке не изменится, я хочу, чтобы операторы сотовой связи тоже это сейчас услышали. Мы подготовили полосы частот для еще одного оператора – мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора. Поэтому им сейчас следует подумать о том, чтобы оставить рынок за собой, при этом услышав чаяние своих пользователей, либо мы будем вынуждены еще больше усиливать конкуренцию на этом рынке. Осталось два года (катарским инвестором было выдвинуто условие по покупке сотового оператора – в течение трех лет не должно быть нового оператора. – Прим. ред.), мы готовимся. По истечению двух лет мы готовы завести на рынок четвертого оператора, если три оператора текущие не будут удовлетворять с точки зрения качества и тарифов наших пользователей", – заключил Асхат Оразбек.

Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировал сомнения казахстанцев в качестве интернета в стране: согласно рейтинга Google в Астане связь лучше, чем в Токио.

Мадина Мамырханова
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