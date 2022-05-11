Самые нервные: назван Топ-6 представителей знаков зодиака

Овен

Импульсивные и нестабильные Овны находятся под управлением Марса, пишет 5-tv.ru. Планеты-управители по изгнанию и падению в знаке Овна — это Венера и Сатурн. Они здесь слабые, а меж тем — это земные стабильные планеты, которые отвечают за стрессоустойчивость.

Близнецы

Энергия Близнецов нестабильна из-за управителя Меркурия, который быстро переключается, теряет внимание, усидчивость, распыляется на все интересное вокруг. Если с этим ничего не делать, то человек рискует впасть в состояние так называемого ментального невроза.

Рак

О нервной и чувствительной природе этого знака ходят легенды и неспроста. Ведь его управитель — Луна. Это самая нестабильная планета из всех, самая изменчивая, непостоянная и капризная. А стабильный Сатурн здесь находится в изгнании.

Весы

С их представителями связаны постоянные колебания, а также нерешительность, проблемы с выбором. Все это может привести к неврозу на почве различных противоречий.

Скорпион

В управителях этого знака находится Марс, как и у Овна. При этом здесь еще фигурирует и Плутон, который отвечает за разрушение. А также — Уран, который управляет этим знаком по экзальтации.

Рыбы

Представители этого знака чувствительны к внешним вибрациям. Такие люди настроены как на свое ближнее окружение, так и на дальнее. Эти люди все это чувствуют, пропускают через себя любую информацию.