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18:32 11.05.2022

Илон Маск пожаловался на кибератаки из России

Илон Маск, Россия Фото: pixabay
Американский предприниматель Илон Маск заявил об увеличении числа кибератак на глобальную спутниковую систему Starlink со стороны России, сообщает Zakon.kz.

Об этом основатель SpaceX написал в Twitter.

Пока Starlink сопротивлялся российской кибервойне, попыткам заглушения и взлома, но они наращивают свои усилия. Илон Маск

Российское посольство в США прокомментировало заявления Госдепа о причастности России к нападениям на объекты критической инфраструктуры Украины.

Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией.

В диппредставительстве добавили, что Россия использует цифровые технологии «исключительно на благо развития мирового сообщества».

Ранее Илон Маск предоставил Украине терминалы Starlink. По словам главы «Роскосмоса», Пентагон поставлял их бойцам батальона «Азов» в Мариуполе. Таким образом Маск, по мнению Рогозина, стал причастным к их снабжению. Руководитель российской госкорпорации пригрозил, что бизнесмен «ответит по-взрослому».

Константин Вноровский
Россия Маск Илон Рогозин Дмитрий США
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