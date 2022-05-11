Илон Маск пожаловался на кибератаки из России

Об этом основатель SpaceX написал в Twitter.

Пока Starlink сопротивлялся российской кибервойне, попыткам заглушения и взлома, но они наращивают свои усилия. Илон Маск

Российское посольство в США прокомментировало заявления Госдепа о причастности России к нападениям на объекты критической инфраструктуры Украины.

Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией.

В диппредставительстве добавили, что Россия использует цифровые технологии «исключительно на благо развития мирового сообщества».

Ранее Илон Маск предоставил Украине терминалы Starlink. По словам главы «Роскосмоса», Пентагон поставлял их бойцам батальона «Азов» в Мариуполе. Таким образом Маск, по мнению Рогозина, стал причастным к их снабжению. Руководитель российской госкорпорации пригрозил, что бизнесмен «ответит по-взрослому».