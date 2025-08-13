Илон Маск сообщил казахстанцам хорошую новость

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что Starlink (дочерняя структура SpaceX) теперь доступен в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 августа 2025 года, стало известно из его страницы в соцсети X.

"Starlink теперь доступен в Казахстане", – написал Илон Маск в среду.

Starlink now available in Kazakhstan 🇰🇿 https://t.co/07NjH35uQE — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2025

Информацию подтвердил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев.

"Starlink официально в Казахстане! На протяжении года мы вели переговоры, чтобы сблизить позиции Starlink и государственных служб и регуляторов", – написал он в Instagram.

Глава МЦРИАП отметил, что сегодня Starlink добавил Казахстан на карту официального присутствия.

"Особая благодарность Илону Маску и всей команде Starlink за их эффективную работу и сотрудничество – это действительно команда мечты", – подчеркнул Жаслан Мадиев в соцсети X.

А в официальном релизе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК говорится:

"С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX".

В ведомстве отметили, что технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения.

"Актуальные тарифы, условия подключения и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании SpaceX", – заключили в пресс-службе МЦРИАП РК.

12 июня 2025 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.