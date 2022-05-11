В Атырауской области акыны славили Хиуаз Доспанову

Мероприятие было организовано Управлением культуры, развития языков и архивного дела и областным центром народного творчества, передает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Фото: региональная служба коммуникаций Атырауской области

Оно собрало 15 молодых акынов региона и состояло из двух этапов. На первом зачитывались ранее не опубликованные стихи, посвященные героине. На втором этапе участники в течение отведенного им времени сочиняли поэтические строки на тему единства страны и дружбы.

Фото: региональная служба коммуникаций Атырауской области

Оценивало творчество конкурсантов жюри в составе заслуженного деятеля Казахстана, директора Атырауского областного филиала Союза писателей РК Койшыгула Жылкышиева, почетного журналиста Казахстана, члена Союза журналистов РК Тулегена Жанабаева, отличника сферы информации РК, журналиста Турсын Калимовой, члена Союза писателей Казахстана, лауреата премии имени Махамбета, поэтессы Бакытгуль Бабаш.

При сочинении стихов необходимо, прежде всего, обращать внимание на рифму и содержание. Четкое выполнение таких требований является основным условием. Участники сегодняшних состязаний старались следовать этим принципам. Тем не менее, некоторым акынам еще требуется творческий поиск, работа над собой. Койшыгула Жылкышиев

Фото: региональная служба коммуникаций Атырауской области

Поэтесса Бакытгуль Бабаш обратилась к молодым акынам со словами напутствия и советами.

По итогам состязаний третье место заняли жылыойцы Диана Ізбасарова, Нурлыбек Амандыков, Еркебулан Зинеденов из Исатайского района и кызылкогинец Нураулет Жылкышы, на втором месте – Әзилхан Куранбай из Махамбетского района и Имангали Богетбай из города Атырау, первого места удостоилась Ақтилек Абаева из Курмангазинского района, а Гран-при завоевала атыраучанка Фариза Жетписбаева.