В новых виртуальных видео "ожили" Маншук Маметова, Хиуаз Доспанова и другие участники войны

Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Хиуаз Доспанова и другие участники Великой Отечественной войны представлены в новых современных видео двух казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы Бакдаулет Бекжанов и Владимир Лукашов с помощью нейросетей "оживили" архивные фотографии казахстанских героинь Великой Отечественной войны, вернув к жизни образы участниц фронта. С помощью цифровых технологий авторы проекта показали современные изображения известных казахстанских героинь Великой Отечественной войны.

В нем представлены:

пулеметчица Маншук Маметова;

снайпер Алия Молдагулова;

авиамеханик Мадина Искакова;

летчица Хиуаз Доспанова;

военная врач Халида Маманова.

"Наш проект – это напоминание о героизме казахстанских женщин в годы войны. Все знают имена Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Но в боевых действиях участвовали 7 747 женщин из Казахстана, 637 из них – офицеры. Мы оживили образы не только известных героинь, но и тех, чьи истории забыты. Хиуаз Доспанова, Мадина Искакова, Халида Маманова – лишь малая часть этого списка. Этот проект – попытка сохранить память о них", – написали авторы проекта на своих страницах в Instagram.

Но Бакдаулет Бекжанов не стал ограничиваться исключительно женскими образами. В другом видео он показал Талгата Бигельдинова, Бауыржана Момышулы и других казахстанских участников Великой Отечественной войны.

Чуть ранее автор комикса об Алие Молдагуловой второкурсница Коркемай Елеусиз рассказала о его создании.