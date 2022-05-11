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19:27 11.05.2022

Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева

Аким пообещал помочь семье Фото: Instagram/altay_kulginov_official
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с героем дня – Сабитом Шонтакбаевым, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях аким написал, что сегодня мы все видели смелый и отважный поступок Сабита Шонтакбаева, который, рискуя своей жизнью, спас трехлетнего ребенка от падения из окна восьмого этажа.

Сабит приехал в столицу из Кызылорды в начале мая текущего года. Поблагодарил Сабита за проявленный героизм, мужество и отвагу! Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

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Аким пообещал оказать помощь семье Сабита.

Учитывая образование и опыт Сабита, договорился с директором локомотивного завода (АО «Локомотив құрастыру зауыты») о его трудоустройстве. Ранее он как раз работал в КТЖ, специальность – вагонное хозяйство, опыт в данной сфере имеется. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Кроме того, Алтай Кульгинов предложил перевезти всю семью героя в столицу. Сабит с супругой воспитывают четырех детей (три сына и дочь). Супруге также помогут с трудоустройством, со школой и детским садом. Уже официально работая, она сможет претендовать на служебное жилье, участвовать в других жилищных программах.

За счет спонсоров семье также поможем погасить кредиты, а в летнее время предоставим детям путевки в Боровое. Призываю всех жителей соблюдать все меры предосторожности, не оставлять детей у открытых окон. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

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