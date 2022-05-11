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21:08 11.05.2022

Две спасательные операции провели в Алматы за выходные

Помощь заблудившимся Фото: Instagram/109_almaty
В выходные дни в Службе спасения города Алматы было зарегистрировано два обращения по поиску туристов в горах, сообщает Zakon.kz.

Первое сообщение на номер «109» поступило от оперативного дежурного городского ДЧС вечером 8 мая. В районе ущелья Кимасар сорокалетний мужчина повредил ногу и не мог передвигаться самостоятельно. Группа спасателей выдвинулась на поиски пострадавшего с ближайшей он него горной базы Службы «109».

Спасатели обнаружили мужчину с перелом ноги, оказали ему первую доврачебную медицинскую помощь и эвакуировали с горы при помощи носилок. Ожидавшая их бригада скорой медицинской помощи доставила его в стационар.

Второй вызов поступил днем 9 мая в 15:08. Девушка 22 лет и молодой человек 23 лет, поднявшись на Большой Алматинский пик, не смогли спуститься самостоятельно.

Спасателям удалось найти пару по указанным координатам. Никто из них в медицинской помощи не нуждался, спасатели сопроводили их до экопоста. Провели с ними разъяснительную беседу по правилам поведения в горах, дали полезные рекомендации. Поиски завершились успешно.

Помощь заблудившимся

Фото: Instagram/109_almaty

Константин Вноровский
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