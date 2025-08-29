#АЭС в Казахстане
События

В кромешной тьме по скалам: экстремальную спасательную операцию провели в горах Алматы

альпинист со снаряжением, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:27 Фото: pexels
Ночную спасательную операцию развернули в горах Алматы на высоте 4010 метров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали утром 29 августа в пресс-службе Службы спасения Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, на пике Абая туристы перестали выходить на связь при спуске с вершины в сторону ледника Богдановича.

"На место незамедлительно выдвинулись спасатели с КСП "Туюк-су". К утру двоих участников нашли у подножья горы, третий остался наверху. Спасатели разделились: часть эвакуировала найденных, другая группа поднялась к оставшемуся участнику. Прибыв на горнолыжный курорт "Шымбулак", спасатели поднялись по канатной дороге до Талгарского перевала, далее в пешем порядке двинулись в сторону Нунатака. Турист был обнаружен на восточном склоне, в скалах ниже пика Абая. С помощью альпинистского снаряжения его безопасно спустили вниз", – рассказали в ведомстве.

Пострадавший в медицинской помощи не нуждался.

Служба спасения напоминает, что при выходе в горы необходимо тщательно планировать маршрут, учитывать погодные условия, иметь при себе средства связи, теплую одежду, а также не выходить на сложные маршруты без достаточной подготовки.

28 августа 2025 года помощь спасателей понадобилась туристу на пике Молодежный.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
