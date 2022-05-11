На Марсе зарегистрировано рекордно мощное землетрясение

Как сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА, на планете было зарегистрировано марсотрясение магнитудой 5 баллов. Предыдущий рекорд был 25 августа 2021 года. Тогда магнитуду оценили в 4,2 балла.

На Земле подобные толчки считаются землетрясением средней силы, которое не приводит к сильным разрушениям. Однако для Марса с его пониженной сейсмической активностью это беспрецедентное событие.

Мы считаем, что это марсотрясение даст новое представление о Марсе. Ученые будут анализировать эти данные, чтобы узнать больше об этой планете. Руководитель миссии InSight Брюс Банердт

На данный момент ученые пытаются определить источник эпицентра землетрясения. Эти данные важны для понимания истории формирования планеты.