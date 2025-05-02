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Мир

Мощное землетрясение произошло в Южной Америке

сейсмограф, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 18:28 Фото: Indian University
2 мая 2025 года в Южной Америке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр толчков находился в Южной части Тихого океана (пролив Дрейка). По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 12:59 по местному времени (17:59 по Астане),имело глубину 10 км.

Ближайший город к эпицентру – Пуэрто-Уильямс, Чили – находится в 218 км, население 19 тыс. человек. Также землетрясение ощутили в Аргентине, там ближайший к эпицентру (224 км) город – Ушуайи с населением 58 тыс. человек.  

По данным сейсмологов, землетрясение ощутили только жители Аргентины и Чили. Тряска была умеренная, несмотря на большую магнитуду. 

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 18:28
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После апрельского землетрясения в Стамбуле повреждены 4295 зданий. Об этом сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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