Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире

По данным агентства Bloomberg, рыночная капитализация компании составила 2,43 трлн долларов, а Apple — 2,38 трлн долларов. Отмечается, что даже если Apple удастся вернуть себе позицию лидера, нынешняя ситуация показывает значительные изменения в ситуации в мировой экономике.

По состоянию на 22 августа, когда вышел рейтинг Fortune, нефтедобытчик заработал $110,97 млрд — на 46,9% больше, чем годом ранее.

При этом еще в январе, уточняет Bloomberg, капитализация Apple превышала три трлн долларов, но бумаги с начала 2022 года потеряли около 16%. В то же время бумаги Saudi Aramco за первые месяцы года подорожали на 30% из-за роста стоимости нефти.

8 мая стало известно, что Саудовская Аравия снизила цены на нефть с рекордных значений на фоне новых масштабных антиковидных мер Китая и неопределенности вокруг российских поставок из-за ситуации на Украине. Компания Saudi Aramco тогда снизила цены впервые за четыре месяца.