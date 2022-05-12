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10:04 12.05.2022

Рост числа заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

рк, кви, данные, рост, мвк, минздрав Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидемиологической ситуации на 11 мая в Казахстане. Согласно данным, за сутки коронавирусной инфекцией заболели 13 человек, тогда как днем ранее было зафиксировано четыре новых случая заболевания КВИ, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаей заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 7,

  • в Алматы – 4,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 620 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Алматы – 5,

  • в Алматинской области – 1,

  • в ВКО – 3,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от КВИ выздоровели 1 291 467 человек.

Динара Халдарова
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