Рост числа заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаей заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 7,

в Алматы – 4,

в Актюбинской области – 1,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 620 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Алматы – 5,

в Алматинской области – 1,

в ВКО – 3,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от КВИ выздоровели 1 291 467 человек.