Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:42 12.05.2022

Казахстанские футзалистки сыграли вничью в первом матче отбора к Евро-2023

Футзал Отбор Евро-2023 Фото: kff.kz
Женская национальная сборная Казахстана по футзалу в первом матче предварительного этапа квалификации Чемпионата Европы 2023 года сыграла против хозяек турнира – команды Литвы, сообщает Zakon.kz.

Игра закончилась со счетом 0:0. Следующий матч казахстанские девушки в подгруппе «С» проведут 12 мая против Словении. Начало встречи – в 19:00 по времени Нур-Султана.

Победители групп и две лучшие команды среди обладателей вторых мест выходят в основной раунд, который пройдет с 18 по 23 октября 2022 года. Если Казахстан в предварительном раунде обыграет группу «С», то в основном раунде попадет в группу 3, где сыграет с Португалией, Италией и Беларусью.

В случае, если Казахстан выйдет в основной раунд среди занявших вторые места, то попадет в группу 4. Там соперниками казахстанской дружины будут Чехия, Венгрия и лучшая вторая команда в предварительном этапе.

В финальный этап выходят четыре победителя групп основного раунда, который состоится в марте 2023 года.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Куандык Шынасилов
Литва
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Какой может стать казахстанская Конституция после внесения в нее поправок
11.05.2022
Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева
11.05.2022
Алматы опять превратился в Венецию – фоторепортаж
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все