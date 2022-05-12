Казахстанские футзалистки сыграли вничью в первом матче отбора к Евро-2023

Игра закончилась со счетом 0:0. Следующий матч казахстанские девушки в подгруппе «С» проведут 12 мая против Словении. Начало встречи – в 19:00 по времени Нур-Султана.

Победители групп и две лучшие команды среди обладателей вторых мест выходят в основной раунд, который пройдет с 18 по 23 октября 2022 года. Если Казахстан в предварительном раунде обыграет группу «С», то в основном раунде попадет в группу 3, где сыграет с Португалией, Италией и Беларусью.

В случае, если Казахстан выйдет в основной раунд среди занявших вторые места, то попадет в группу 4. Там соперниками казахстанской дружины будут Чехия, Венгрия и лучшая вторая команда в предварительном этапе.

В финальный этап выходят четыре победителя групп основного раунда, который состоится в марте 2023 года.

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