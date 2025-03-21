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Спорт

Казахстан эпично вернулся в матч отбора на Евро-2025

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 07:54 Фото: kff.kz
Женская сборная Казахстана по футболу до 17 лет в гостях встретилась с командой Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2025, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, матч второго раунда лиги В группы 1 завершился со счетом 2:2. В составе сборной Казахстана голы забили Ару Ермагамбетова и Асель Жолболат с пенальти.

В команде Северной Ирландии отличились Эллен Макдермотт и Шарлотт Гаверн. Во время матча казахстанки проигрывали 2:0, но сумели вырвать ничью.

В первом туре сборная Казахстана сыграла вничью с командой Эстонии – 2:2.

Теперь 23 марта казахстанки в гостях сыграют с командой Черногории.

Ранее легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста.

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Аксинья Титова
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