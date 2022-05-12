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Законодательство РК
11:19 12.05.2022

Алихан Смаилов поручил не допустить роста цен на уголь

РК, уголь, цены, рост, Алихан Смаилов Фото: pixabay
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений министерствам и акиматам к началу нового отопительного сезона, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что в целом отопительный период прошел в штатном режиме, однако уже после его фактического завершения произошла авария на ТЭЦ Петропавловска.

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В связи с этим Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики с акиматами до начала отопительного сезона полностью проверить все тепловые и энергетические объекты и после доложить правительству об их готовности и состоянии.

Кроме того, акиматам регионов было поручено осуществить качественную подготовку к предстоящему отопительному периоду и устранить выявленные во время проверок замечания и недостатки.

Поручаю акиматам утвердить до 1 июня планы мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону ЖКХ, жилья и социальной сферы. К 15 сентября должна быть обеспечена полная готовность всей инженерной инфраструктуры, объектов ЖКХ и жилья в центральных, северных, восточном регионах и столице. А готовность объектов образования и здравоохранения должна быть обеспечена до 1 сентября.Алихан Смаилов

Также премьер-министр поручил принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива.

Глава правительства напомнил, что в сентябре прошлого года из-за раннего похолодания в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях образовались большие очереди на покупку угля. Пользуясь данной ситуацией, недобросовестные перекупщики резко повысили цены на уголь, что вызвало ажиотаж среди населения.

В связи с этим поручаю Министерству индустрии совместно с акиматами организовать работу по заблаговременному обеспечению в необходимых объемах угля для населения, ТЭЦ и котельных. Также своевременно провести на местах информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации угля населению. Компании «Казахстан темир жолы» обеспечить подвижным составом для поставки угля на электростанции в приоритетном порядке.Алихан Смаилов

Кроме того, Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами премьер-министр поручил взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению их необоснованного роста.

Тамила Языкова
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