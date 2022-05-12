Около 4 тонн меди украли у золотодобывающей компании в Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 4 Уголовного кодекса РК.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны двое работников данного предприятия 32 и 30 лет. Они дали признательные показания. Пресс-служба ДП Жамбылской области

В ходе следствия установлено, что подозреваемые по предварительному сговору три раза совершили кражу со склада, перевозив медь сразу в пункт приема металлолома.

Украденный металл приняли по 3 тыс. тенге за килограмм на общую сумму более 9 млн тенге. Деньги подозреваемые потратили на личные нужды. ДП Жамбылской области

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.