11:46 12.05.2022
Около 4 тонн меди украли у золотодобывающей компании в Жамбылской области
Фото: pxhere
В Жамбылской области с центрального склада золотодобывающей компании похитили металл на общую сумму более 11 миллионов тенге, передает Zakon.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 4 Уголовного кодекса РК.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны двое работников данного предприятия 32 и 30 лет. Они дали признательные показания.Пресс-служба ДП Жамбылской области
В ходе следствия установлено, что подозреваемые по предварительному сговору три раза совершили кражу со склада, перевозив медь сразу в пункт приема металлолома.
Украденный металл приняли по 3 тыс. тенге за килограмм на общую сумму более 9 млн тенге. Деньги подозреваемые потратили на личные нужды. ДП Жамбылской области
Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.