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События

Казахстанца арестовали за незаконное проникновение на золотодобывающее предприятие

проникновение на территорию золотодобывающей компании, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 17:27 Фото: pixabay
В Жамбылской области мужчину арестовали за незаконное проникновение на территорию золотодобывающей компании, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что в феврале 2025 года нарушитель незаконно проник на золотодобывающее предприятие, которое относится к опасному производственному объекту. Территория была под надзором частной охранной организации.

"Судом рассмотрено административное дело в отношении гражданина С. по факту незаконного проникновения на охраняемый объект (ст. 506 КоАП). Нарушитель свою вину признал, раскаялся в содеянном и просил суд не наказывать строго. Санкцией ст. 506 КоАП за совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административного ареста на срок до 15 суток", – рассказали в пресс-службе Мойынкумского районного суда.

Постановлением суда за незаконное вторжение казахстанец признан виновным по ст. 506 КоАП.

Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Постановление вступило в законную силу.

В Астане из-за неудачных пранков, снятых на видео и опубликованных в социальных сетях, арестовали блогеров. Молодые люди пугали астанчан, но подобные шутки не оценили полицейские.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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