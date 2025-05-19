Казахстанца арестовали за незаконное проникновение на золотодобывающее предприятие

В Жамбылской области мужчину арестовали за незаконное проникновение на территорию золотодобывающей компании, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что в феврале 2025 года нарушитель незаконно проник на золотодобывающее предприятие, которое относится к опасному производственному объекту. Территория была под надзором частной охранной организации.

"Судом рассмотрено административное дело в отношении гражданина С. по факту незаконного проникновения на охраняемый объект (ст. 506 КоАП). Нарушитель свою вину признал, раскаялся в содеянном и просил суд не наказывать строго. Санкцией ст. 506 КоАП за совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административного ареста на срок до 15 суток", – рассказали в пресс-службе Мойынкумского районного суда.

Постановлением суда за незаконное вторжение казахстанец признан виновным по ст. 506 КоАП.

Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Постановление вступило в законную силу.

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