Казахстанца арестовали за незаконное проникновение на золотодобывающее предприятие
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В Жамбылской области мужчину арестовали за незаконное проникновение на территорию золотодобывающей компании, сообщает Zakon.kz.
Судом установлено, что в феврале 2025 года нарушитель незаконно проник на золотодобывающее предприятие, которое относится к опасному производственному объекту. Территория была под надзором частной охранной организации.
"Судом рассмотрено административное дело в отношении гражданина С. по факту незаконного проникновения на охраняемый объект (ст. 506 КоАП). Нарушитель свою вину признал, раскаялся в содеянном и просил суд не наказывать строго. Санкцией ст. 506 КоАП за совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административного ареста на срок до 15 суток", – рассказали в пресс-службе Мойынкумского районного суда.
Постановлением суда за незаконное вторжение казахстанец признан виновным по ст. 506 КоАП.
Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток.
Постановление вступило в законную силу.
В Астане из-за неудачных пранков, снятых на видео и опубликованных в социальных сетях, арестовали блогеров. Молодые люди пугали астанчан, но подобные шутки не оценили полицейские.
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