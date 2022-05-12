В Минюсте объяснили, почему на референдум выносится всего один вопрос

Вице-министр юстиции сообщила, что всего вносится 56 поправок в 33 статьи Основного закона.

56 вопросов – это должно быть 56 бюллетеней на каждого гражданина. Вы понимаете, что это означает с точки зрения администрирования, когда одному гражданину придется голосовать отдельно по 56 бюллетеням? Кроме того, вынесение одним вопросом обосновано тем, что все поправки тесно переплетены и взаимосвязаны. То есть нельзя проголосовать за что-то одно, не нарушая смысл другой поправки. Представим, что мы голосуем за норму о наделении мажилиса правом принятия законов, но не проголосуем за норму, которая дает Сенату право одобрять или не одобрять. Тогда вся конструкция будет нерабочая. В этой связи верно и взвешенно, что это будет выноситься как один проект. Вице-министр юстиции Алма Муканова

При этом она рекомендовала гражданам взвешенно подойти к процедуре голосования.

Если гражданин «за» какие-то нормы, но «против» других, он должен взвешенно подойти и определить, что преобладает у него – «за» или «против» – и принять решение – он «за» введение в целом политических реформ либо «против». Если из всей массы какая-то поправка будет противоречить взглядам, я, как гражданин, буду вынуждена проголосовать «за» все поправки, так как преобладает у меня большинство. Мы живем в демократическом обществе по принципу большинства. Мы должны для себя делать осознанный выбор. Алма Муканова

Отметим, что республиканский референдум по поправкам в Конституцию состоится 5 июня.

На проведение референдума в Казахстане выделят более 16 млрд тенге.