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11:38 12.05.2022

На проведение референдума в Казахстане выделят более 16 млрд тенге – Минфин

Ерулан Жамаубаев, правительство, Минфин Фото: Zakon.kz
На проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 млрд 460 млн тенге. Об этом в кулуарах правительства сообщил глава Минфина Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Zakon.kz
На проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 млрд 460 млн тенге. Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня правительство соответствующее постановление приняло. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.Министр финансов Ерулан Жамаубаев

Напомним, 5 мая 2022 года Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме. В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.

6 мая в Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны. Также в ЦИК отметили, какой должна быть явка, чтобы референдум по поправкам в Конституцию страны состоялся.

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