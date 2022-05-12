11:54 12.05.2022
Верблюжонок родился в зоопарке Усть-Каменогорска
Фото: pixabay
В зоопарке Усть-Каменогорска родился верблюжонок. Нового питомца пока не показывают посетителям, сообщает Zakon.kz.
Специалист природно-ландшафтного и архитектурно-этнографического музея-заповедника Юлия Павленко отмечает, что первые десять дней после рождения верблюжата очень уязвимы.
Она отметила YK-news.kz, что верблюжата появляются на свет раз в два года.
К тому же верблюдица никого не подпускает к детенышу. Поэтому нового питомца планируем показать посетителям примерно через десять дней.Юлия Павленко
Стоит отметить, что к выбору имени верблюжонка привлекут усть-каменогорцев.
Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке родились львята.