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11:54 12.05.2022

Верблюжонок родился в зоопарке Усть-Каменогорска

рождение верблюжонка, зоопарк Усть-Каменогорска Фото: pixabay
В зоопарке Усть-Каменогорска родился верблюжонок. Нового питомца пока не показывают посетителям, сообщает Zakon.kz.

Специалист природно-ландшафтного и архитектурно-этнографического музея-заповедника Юлия Павленко отмечает, что первые десять дней после рождения верблюжата очень уязвимы.

Она отметила YK-news.kz, что верблюжата появляются на свет раз в два года.

К тому же верблюдица никого не подпускает к детенышу. Поэтому нового питомца планируем показать посетителям примерно через десять дней.Юлия Павленко

Стоит отметить, что к выбору имени верблюжонка привлекут усть-каменогорцев.

Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке родились львята.

Анастасия Московчук
Усть-Каменогорск
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