Общество

Отловленный в Риддере медвежонок попал в зоопарк Усть-Каменогорска

Отловленный в Риддере медвежонок попал в зоопарк Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 10:11 Фото: YK-news.kz
Оставшийся без мамы медвежонок доставлен в зоопарк Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что во время адаптации и карантина малыша не будут показывать посетителям.

Дачники из Риддера заметили косолапого примерно неделю назад в районе Белого луга. По рассказам жителей, мишка остался один, без мамы. Предположительно, его мать попала под поезд. После медвежонок поселился в заброшенном сарае на одной из дач. Владельцы дачи написали заявление с просьбой о помощи найденышу в оперативный отряд реагирования лесного и охотничьего хозяйства. Было решено отловить его и доставить в зоопарк Усть-Каменогорска.

Мишку отловили и доставили в Левобережный комплекс. По мнению работников зоопарка, на вид ему около семи месяцев. Он был голодным и худым для своего возраста, видно, что он долго голодал без матери.

"До двух лет медвежата живут с мамой медведицей. Если бы было все хорошо, то они бы с ней залегли в берлогу и перезимовали".Заместитель начальника отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства Сергей Карманников

Специалист отметил, что этот год богат на медвежат. Если ранее у медведиц рождалось по одному-два медвежонка, то в этом году по три-четыре. Даже в зоопарке Усть-Каменогорска медведица родила троих медвежат, что для "неволи" является редкостью. Можно сделать вывод, что на следующий год медведей в нашей области будет еще больше.

"Мишки у нас уже приходят туда, где раньше не жили. Было очень много обращений по медведям в этом году. Даже пасечники говорили, что один-два улика выделяли мишкам".Заместитель начальника отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства Сергей Карманников

Сотрудник отряда отметил, что даже маленький медвежонок может представлять опасность. Люди этого не понимают и начинают прикармливать его.

"Это небезопасно – это зверь, лучше сразу же обратиться в специализированные органы, – рекомендовал специалист.

Теперь 10-20 дней медвежонок будет находиться на карантине в зоопарке. Для него выделили отдельную клетку. Его осмотрит ветврач и сделает необходимые прививки.

"В будущем он может остаться в нашем зоопарке или его передадут в другой зоопарк нашей страны. В зиму его нельзя выпускать в дикую природу, он погибнет, а если он какое-то время пробудет в зоопарке, то он лишится инстинктов и тоже не сможет добывать себе пропитание. Помимо этого, видя людей, он будет идти к ним, поэтому выпускать его на волю небезопасно".Сотрудник отдела фауны и края Левобережного комплекса Нурлан Садвакасов

Пока у медвежонка нет клички, ее планируют дать ему уже после периода адаптации в зоопарке.

"Медвежонок напуган, ему нужно привыкнуть и адаптироваться, поэтому его не будут показывать жителям. Медвежонка содержат в карантинной клетке. Он еще испуган, но уже ест и привыкает. Позже его переведут в другой просторный и теплый вольер".Сотрудник отдела фауны и края Левобережного комплекса Нурлан Садвакасов

Медведи в зоопарке живут в раздельных вольерах, так как это хищники и будут делить территорию между собой. Маленького медвежонка вообще нельзя подселять к взрослым, так как в живой природе окрепшие самцы медведей убивают медвежат из-за самки. По словам сотрудников, взрослые особи уже учуяли малыша в зоопарке, у них очень хороший нюх.

Их кормят мясом, овощами, крупами и макаронами. Также бывает, что спонсоры привозят им сладкое, например, яблоки.

Медведи разрушают пасеки и ломают заборы на дачах в ВКО. Они теперь соседствуют с жителями Риддера и все чаще заходят в населенные пункты.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
