Электросамокаты на тротуарах: транспорт есть, а требований к нему нет

По словам руководителя Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсена Шакуова, к электросамокатам, как к виду транспорта, он относится позитивно. Но безопасны они лишь в странах с высокой культурой передвижения по дорогам общего пользования.

Для нас же это нечто новое. Люди воспринимают электросамокат не как транспортное средство, а как игрушку. Надо понимать, что к диковинке придется привыкать, адаптироваться, необходимы специальные законодательные и инфраструктурные нормы. Развитие в этом направлении есть, но те же велодорожки пока имеются далеко не везде. В итоге в большинстве случаев водители электросамокатов передвигаются по тротуарам. Мы видим, сколько уже было столкновений с пешеходами. Арсен Шакуов

Эксперт отметил, что модное средство передвижения с точки зрения травматизма опасно не только для окружающих, но и для самих владельцев. Несмотря на среднюю скорость около 40 км/ч, водители редко используют средства защиты — каски, наколенники, шлемы.

В случае опрокидывания на такой скорости вполне можно разбить голову об асфальт или бордюр, но люди об этом не думают. Необходимо проводить профилактическую работу. Арсен Шакуов

В МВД в ответе на официальный запрос редакции сообщили, что отсутствие классификации и технических требований к электросамокатам на сегодняшний день не позволяет установить для них конкретные правила передвижения.

Необходимы методы технического регулирования, правила обращения на рынке или ввода в эксплуатацию, требования по безопасности, процедуры проведения оценки соответствия, единые требования к маркировке. Сейчас в Министерстве торговли и интеграции прорабатывается вопрос разработки соответствующих национальных стандартов.

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Для примера, мопеды, скутеры и мокики зарегулированы 24 разделом Правил дорожного движения. Они должны двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. В случае их отсутствия — по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения – водителями велосипедов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств – требований Правил дорожного движения влечет штраф в размере двух МРП (около 6 тыс. тенге. – Прим.). Если же такое нарушение повлекло причинение вреда здоровью, не имеющего признаков уголовно наказуемого деяния, либо причинение ущерба, то предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере десяти МРП (около 30 тыс. тенге. – Прим.). МВД РК

С начала года на территории республики по причине нарушения ПДД официально зарегистрировано одно ДТП с мопедом в Алматинской области. Пострадал один человек.

С участием электросамокатов в текущем году происшествий не зарегистрировано. Однако в 2021 году этот вид транспорта отметился в 68 происшествиях. Один человек погиб и еще 70 получили травмы.