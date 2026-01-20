Электросамокатам запретят движение по тротуарам, а велосипедам и малым электрическим ТС – нет

Не успели вступить в силу законодательные поправки, регламентирующие движение электросамокатов и ответственность их владельцев, как инициировано еще одно – и, пожалуй, самое важное и долгожданное – ограничение. Им запретят передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, пишет Zakon.kz.

Напомним существующие правила, установленные пунктом 5 статьи 57 Закона РК "О дорожном движении" и соответствующим пунктом 168-1 ПДД:

"Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств,

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов".

Вот этот последний пункт и хотят исключить. Данное предложение содержится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей", который в январе 2026 года поступил на рассмотрение Мажилиса.

Как лаконично объясняется в обосновании к поправке в вышеупомянутый пункт 5 статьи 58 Закона, приведенном авторами в сравнительной таблице к законопроекту: "в целях обеспечения безопасности движения пешеходов".

Ну, все не только лаконично, но и логично. Удивляет лишь, почему такого очевидного, напрашивающегося шага пришлось ждать два с половиной года, с момента, когда появились первые "электросамокатные правила". Напомним, 29 июня 2023 года был принят Закон РК №12-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения", а 30 августа 2023 года правила вступили в силу.

Уже тогда пешеходов-экспертов посещали небеспочвенные сомнения: кто и как будет следить за самокатчиками, чтобы те не превышали при движении по тротуарам предложенную скорость в 6 км/ч, чуть быстрее скорости идущего человека.

А те и не заморачивались, носясь по тротуарам, насколько позволяла мощность моторчика и кучность пешеходов. Сбивая детей с мамами и без, пожилых и вообще наименее ловких граждан. Такие столкновения, однако, с юридической точки зрения последствий влекли не больше, чем если бы два покупателя столкнулись плечами на базаре или два пловца – в воде.

Почему?

Во-первых, штрафы за превышение скорости движения (статья 592 КоАП) начинаются с отметки, когда скорость превышена от 10 км/ч больше установленной. Для автомобиля это немного, но элекросамокатчик мог, таким образом, безбоязненно мчаться по тротуарам в три раза быстрее пешеходов.

А во-вторых – что, между прочим, делает уже не столь важным "во-первых" – электросамокатчики не признавались законом водителями ТС (но также и иными участниками ДД), а значит, штрафовать их в связи с нарушениями статьи 592 КоАП не представлялось возможным.

Общество все настойчивее требовало апгрейда "электросамокатных правил", но недавние поправки в закон "О дорожном движении" и сопутствующие в КоАП, которые были подписаны 30 января 2025 года, а вступить в силу должны с 1 июля 2026 года, требуемого совершенствования не содержали.

Да, были ужесточены требования к кикшеринговым компаниям, а также установлен, наконец, статус водителей электросамокатов (как иных участников ДД), но не более. Об этом Zakon.kz публиковал ранее статью. И вот аккурат сразу после публикации в Мажилис был внесен вышеупомянутый законопроект, включающий правило о запрете передвижения электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Теперь документу предстоит серия процедур, чтобы закон был принят и табу вступило в силу. Вероятнее всего, этот сценарий уже никак не изменить, и электросамокаты исчезнут с тротуаров как страшный сон пешеходов длиной в несколько лет. Интрига лишь в том, какой срок займут процедуры. Не исключено, что запрет введут в действие одновременно с новыми правилами предоставления электросамокатов в аренду – с 1 июля 2026 года.

При этом запрет передвижения по тротуарам и пешеходным дорожкам не коснется обычных велосипедов (без мотора) и малых электрических транспортных средств.