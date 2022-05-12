Количество работающих казахстанцев выросло на 35 тысяч человек

Как отмечается, по сравнению с I кварталом 2021 года общая занятость выросла на 35,2 тыс. человек – в основном за счет наемных работников (30,8 тыс. человек).

Численность неполностью занятых составила 254 тыс. человек. Это категория работников, которые отработали меньше часов из-за снижения объемов работ по инициативе работодателя, имеют гибкий график работы и другие причины.

Количество безработных составило 453,1 тыс. человек. Уровень безработицы остался неизменным – 4,9%. Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила), составила 63,1 тыс. человек. Бюро национальной статистики

Вместе с тем уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составил 3,9%, доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 6,7%.

Официально на конец апреля этого года в органах занятости Минтруда зарегистрированы 193 тыс. безработных – 2,1% от рабочей силы.