13:08 12.05.2022
Количество работающих казахстанцев выросло на 35 тысяч человек
Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, в I квартале 2022 года в различных сферах экономики страны были заняты 8,8 млн человек, из них по найму работали 6,7 млн человек (76,1% от общего числа занятых в экономике), самостоятельно занятые – 2,1 млн человек (23,9%), передает Zakon.kz.
Как отмечается, по сравнению с I кварталом 2021 года общая занятость выросла на 35,2 тыс. человек – в основном за счет наемных работников (30,8 тыс. человек).
Численность неполностью занятых составила 254 тыс. человек. Это категория работников, которые отработали меньше часов из-за снижения объемов работ по инициативе работодателя, имеют гибкий график работы и другие причины.
Количество безработных составило 453,1 тыс. человек. Уровень безработицы остался неизменным – 4,9%. Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила), составила 63,1 тыс. человек.Бюро национальной статистики
Вместе с тем уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составил 3,9%, доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 6,7%.
Официально на конец апреля этого года в органах занятости Минтруда зарегистрированы 193 тыс. безработных – 2,1% от рабочей силы.