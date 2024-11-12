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В какой сфере работает больше всего казахстанцев

Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 17:19 Фото: freepik
По данным Бюро национальной статистики, в различных сферах экономики Казахстана заняты 9,2 млн человек, из них по найму работали 7 млн человек (76% от общего числа занятых в экономике), самостоятельно занятые – 2,2 млн человек (24% от общего числа занятых в экономике), сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, по сравнению с третьм кварталом 2023 года общая занятость выросла на 127,8 тыс. человек, в основном за счет наемных работников (на 104 тыс. человек) и самостоятельно занятых работников (23,7 тыс. человек).

При этом больше всего занятых наблюдалось в сфере торговли (16,7%), образования (12,9%), промышленности (12,5%) и сельского хозяйства (11,8%).

На одного занятого на основной работе фактически отработанные часы в неделю составили 39 часов, на одного наемного работника – 40 часов, на самостоятельно занятого работника – 34 часа.

Количество безработных, которые не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила), составило 29,1 тыс. человек.

Доля лиц, не входящих в состав рабочей силы, составила 31,6% в численности населения в возрасте 15 лет и старше.

В Бюро нацстатистики отметили, что уровень безработицы (по методологии МОТ) по сравнению с третьим кварталом 2023 года снизился на 0,1% и составил 4,6%.

Официально на конец сентября 2024 года в органах занятости были зарегистрированы в качестве безработных 298,9 тыс. человек.

Доля зарегистрированных безработных по сравнению с третьим кварталом 2023 года снизилась на 0,2% и составила 3,1% от численности рабочей силы.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 3,1%.

Ранее мы рассказали, сколько всего казахстанцев зарегистрировано на 1 ноября 2024 года.

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