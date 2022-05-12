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Законодательство РК
14:20 12.05.2022

Вице-министр МВД РК провел совещание с личным составом ДП Туркестанской области

совещание Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В целях исполнения поручений главы государства, озвученных в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» и контроля работы департаментов полиции в регионах вице-министр МВД РК Марат Кожаев и ряд руководителей служб аппарата министерства посетили Туркестан.

По данным пресс-службы ДП Туркестанской области, главной целью рабочей поездки являются профилактика коррупции среди полицейских, контроль за работой по внедрению «модели сервисной полиции» и принятие во внимание вопросов безопасности дорожного движения в области.

совещание, ДП Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В мероприятии, которое состоялось в Департаменте полиции Туркестанской области, приняли участие главный полицейский области Мурат Кабденов, а также руководство и личный состав 17 городских и районных подразделений полиции.

Полиции для того, чтобы верно служить стране, в первую очередь нужно создать условия для безопасности населения. Это главная цель! Выполняя поручения Касым-Жомарта Токаева, мы должны повышать квалификацию и образование, не должны запятнать имя полицейского. Мы не должны совершать коррупцию и даже задумываться о ней. Наказание для сотрудника, допустившего коррупцию, должно быть строгим. Никогда не забывайте об этом!Марат Кожаев

В дальнейшем руководство МВД РК ознакомилось с проделанной работой по программе «Коргау – Опасный водитель», запущенной по прямому поручению министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и своевременного выявления водителей, допускающих грубые нарушения.

совещание, полицейские

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также они ознакомились с действиями полицейских по работе с видеокамерами, с результатами внедрения сервисной полиции и проектами по цифровизации.

совещание, ДП Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Первый заместитель министра МВД РК дал ряд поручений по активизации профилактической работы с целью предупреждения и пресечения преступлений, укреплению деятельности участковых инспекторов полиции и недопущению коррупции среди сотрудников полиции.

Анастасия Московчук
МВД РК Туркестанская область
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