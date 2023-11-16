Замглавы МВД: Все руководство ДП Жетысуской области уволили после скандала с изнасилованием

Заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Сената 16 ноября прокомментировал дело об изнасиловании девушки, в котором подозревают начальника УП Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Марат Кожаев отметил, что все руководство Департамента полиции уволили, сообщает Zakon.kz.

Замглавы МВД напомнил, что на место выехала группа полицейских для служебного расследования.

"Группа занималась служебным расследованием в том числе по последнему факту – изнасилованию начальником управления Талдыкоргана. И другие факты в ходе этого служебного расследования были тщательно проверены, и выводы вчера министром внутренних дел сделаны. Практически все руководство Департамента полиции освободили от занимаемых должностей. (...) Министр снял с должности главу полиции, вплоть до его заместителей". Марат Кожаев

Марат Кожаев отметил, что этот факт очень неприятен для МВД.

"К сожалению, иногда такие вещи происходят, очень неприятно об этом говорить. Мы понимаем меру своей ответственности за такие происшествия". Марат Кожаев

Главу Управления полиции подозревают в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 120 ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей") УК РК. Подозреваемого водворили под стражу в изолятор временного содержания.

После задержания Марата Куштыбаева министр внутренних дел Ержан Саденов прибыл в Жетысускую область. Начальника ДП Жетысуской области Атыгая Арыстанова освободили от должности.