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Законодательство РК
14:05 12.05.2022

Стипендии президента распределили между вузами

президентские стипендии распределили между вузами Фото: Zakon.kz
Приказом министра образования и науки от 4 мая 2022 года распределены стипендии президента Казахстана между организациями высшего и послевузовского образования на 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Всего на 2022 год выделено 965 стипендий студентам, 7 стипендий - магистрантам. Их распределили среди учащихся 47 вузов.

Больше всего стипендий выделено:

  • Казахскому национальному университету имени аль-Фараби – 84;

  • Южно-Казахстанскому университету имени М. Ауэзова – 69;

  • Евразийскому национальному университету имени Л.Н. Гумилева – 68;

  • Казахскому национальному педагогическому университету имени Абая – 57;

  • Карагандинскому университету имени академика Е.А. Букетова – 47.

Приказ вводится в действие с 12 мая 2022 года.

Лариса Черненко
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