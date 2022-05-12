14:05 12.05.2022
Стипендии президента распределили между вузами
Фото: Zakon.kz
Приказом министра образования и науки от 4 мая 2022 года распределены стипендии президента Казахстана между организациями высшего и послевузовского образования на 2022 год, сообщает Zakon.kz.
Всего на 2022 год выделено 965 стипендий студентам, 7 стипендий - магистрантам. Их распределили среди учащихся 47 вузов.
Больше всего стипендий выделено:
Казахскому национальному университету имени аль-Фараби – 84;
Южно-Казахстанскому университету имени М. Ауэзова – 69;
Евразийскому национальному университету имени Л.Н. Гумилева – 68;
Казахскому национальному педагогическому университету имени Абая – 57;
Карагандинскому университету имени академика Е.А. Букетова – 47.
Приказ вводится в действие с 12 мая 2022 года.