Стипендии президента распределили между вузами

Всего на 2022 год выделено 965 стипендий студентам, 7 стипендий - магистрантам. Их распределили среди учащихся 47 вузов.

Больше всего стипендий выделено:

Казахскому национальному университету имени аль-Фараби – 84;

Южно-Казахстанскому университету имени М. Ауэзова – 69;

Евразийскому национальному университету имени Л.Н. Гумилева – 68;

Казахскому национальному педагогическому университету имени Абая – 57;

Карагандинскому университету имени академика Е.А. Букетова – 47.

Приказ вводится в действие с 12 мая 2022 года.